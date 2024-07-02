Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddelerle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 14,77 gram uyuşturucu madde, 6 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet peceteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddelerle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Elinden bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta aramalar yapıldı. Aramada 14,77 gram uyuşturucu madde, 6 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet peceteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçtaki S.S., M.S.B., A.D., E.Y. ve A.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 'izmarit vergisi' geliyor

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title