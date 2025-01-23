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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı ve 166 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı ve 166 Hap Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahsın evine ve aracına düzenlediği baskın sonucu 166 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda Y.İ. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 166 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Şuhut ilçesinde yaşayan Y.İ. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın kullandığı aracı takibe alarak gerekli güvenlik önlemlerini alarak otomobili durdurdu. Araç ve şahsın evinde baskın düzenleyen ekipler 166 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından Y.İ., ile birlikte O.Y., İ.Ü., M.C.Ö. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon anı ise jandarma tarafında anbean kaydedildi. Görüntülerde jandarma ekiplerinin baskın yaptıkları adreslerde eğitimli narkotik köpekleri ile arama yaptıkları ve uyuşturucu hapları ele geçirdikleri gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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