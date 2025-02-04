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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Erenler Mahallesi'nde yapılan jandarma operasyonda, 3 bin 509 kullanımlık sentetik kannabinoid ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da öğrencilerin ağırlıklı yaşadığı Erenler Mahallesi'nde jandarma ekipleri yaptıkları takip sonrası farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesine devam ediyor. Bu çerçevede yapılan titiz çalışmalar neticesinde, Afyonkarahisar'da ikamet eden B.Ö. isimli şahsın, çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri satacağı yönünde bilgi elde eden ekipler harekete geçti. Ekipler B.Ö. ve beraberinde bulunan B.U., P.Y., O.K. ve N.A. isimli şahısları Erenler bölgesinde durdurarak araçların da ve evlerinde

arama yapıldı. Yapılan aramada, 3 bin 509 kullanımlık peçete diye tabir edilen sentetik kannabinoid maddesi, 2,58 gram metamfetamin maddesi, 2 adet Galara sentetik uyuşturucu hap, 13 bin 190 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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