Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin Hap ve 206 Bin TL Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 258 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 206 bin TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu madde satıcısı olduğu öne sürülen T.K. isimli şahsın, irtibatlı olduğu E.Y. isimli şahıs ile birlikte çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirerek satacağı yönünde bilgi aldı. Şahısları takibe alan ekipler E.Y. ve Irak uyruklu A.A.A. isimli şahısların T.K. isimli şahıstan uyuşturucu madde aldığı belirledi. Bunun üzerine ekipler harekete geçen ekipler E.Y. ve A.A.A.'yı Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. T.K., isimli şahsın ise evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 5 bin 258 adet uyuşturucu hap, 206 bin 700 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 3 cep telefonu ve ruhsatsız av tüfeği ile geçirdi. Olayın ardından tamamı gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR