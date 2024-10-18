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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 98.5 gram uyuşturucu ve 17 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 98.5 gram uyuşturucu ile 17 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda S.Ö., S.Ö., S.D., K.K., A,T, M.Ç. ve F.G., isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 98.5 gram uyuşturucu ile 17 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ile ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan S.Ö. ve S.Ö., hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, S.D., K.K., A,T, M.Ç. ve F.G. ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıslardan S.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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