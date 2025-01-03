Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı, 1 Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ile yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 13.5 gram uyuşturucu madde, 5 kök uyuşturucu madde, 2 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.O., M.A.A. ve M.G. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapılırken, M.G. isimli şahıs ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR