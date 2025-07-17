Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan Ş.U., S.Y., B.A., ve A.O.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri sonrası uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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