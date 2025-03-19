Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 4 kilo 542 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada poşet içerisinde 4 kilo 542 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan H.Ç., gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR