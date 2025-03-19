İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 4 kilo 542 gram uyuşturucu madde bulundu. Araçtaki H.Ç. gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 4 kilo 542 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada poşet içerisinde 4 kilo 542 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan H.Ç., gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title