Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 340 Hap ve 13 Bin TL Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir depoya yapılan baskında 340 adet uyuşturucu hap ile suçta elde edildiği değerlendirilen 13 bin 620 TL para ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler kent merkezinde Ö.Ö., isimli ahsın depo olarak kullandığı yere baskın düzenledi. Baskında aramam yapan ekipler 340 adet Galara isimli sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız pompalı tüfek, cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 620 TL para ele geçirdi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR