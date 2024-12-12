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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, bir araçta uyuşturucu kullanan 3 kişiyi yakaladı. Araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 3 şüpheli şahsı yakalarken araçta ve şahısların adreslerinde yaptığı aramada, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Sultandağı ilçesi Üçkuyu köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde araç içerisinde bulunan M.G., S.K. ve İ.K., isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine, Jandarma ekiplerince araç durduruldu, şüpheli şahısların aracında, ikametinde ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramada, 11 gram kubar esrar, 14 adet galara sentetik ecza hapı, 1,5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2,6 gram, tütün ile karıştırılmış esrar maddesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 49 adet fişek, ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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