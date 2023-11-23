Haberler ›› 3. Sayfa ›› Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Erenler Mahallesi'nde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 34 peçeteye emdirilmiş bonzai, bir miktar metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda A.A, R.Ç. ile C.G.A, gözaltına alındı.