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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltında

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltında
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Afyonkarahisar'da otobüsle yolculuk yapan 3 kişi, bagajlarında 108 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ile yakalandı. Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da otobüs ile yolculuk yapan 3 şahsın bagajlarında 108 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.K., Z.Ç. ve S.G., isimli şahısların uyuşturucu kullandıkları yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların yolculuk yaptıkları otobüsü takibe alan ekipler aracı kent girişinde durdurdu. Aracın bagajında aramama yapan ekipler şüphelilerin bavullarında 108 uyuşturucu hap ile 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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