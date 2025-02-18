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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Peçete Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Peçete Ele Geçirildi
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Dinar'da düzenlenen polis operasyonunda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şahısa uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı, C.A. tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis düzenlediği operasyonda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinelen bilgilere göre, operasyon Dinar'da yapıldı. Ekipler yaptıkları operasyonda 3 adet peceteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak C.A. ve D.C.Ç, isimli şahıslara uyuşturucu madde ticareti yapma suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. C.A., isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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