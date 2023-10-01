Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişiden İkisi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında ekipler bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan kısa süreli takip sonunda motosikletli şahıslar yakalandı. Yakalanan S.C.A, Ö.B. ve H.B., isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 34.08 gram eroin ve 3.07 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan ikisi tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR