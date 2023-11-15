Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişiden Birisi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişiden biri gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin maddesi, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada haklarında işlem yapılan 3 kişiden biri gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Merkeze bağlı Ataköy mahallesinde ikamet aramasında 13 fişek diye tabir edilen içime hazır 8,14 gram metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. N.K. (41), Ü.G. (41) hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçu'ndan adli işlem yapılırken, Ç.Ç.'ye (35) ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu" kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR