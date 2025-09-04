Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yapılan trafik kontrolünde 3 kişi uyuşturucu maddeler ile yakalanarak tutuklandı. Araçta 20,45 gram uyuşturucu ve sentetik ecza bulundu.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada araç içerisinde

20,45 gram uyuşturucu madde, 16 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araç içerisinde bulunan H.E., R.B.A. ve Ö.K. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.