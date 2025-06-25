Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da yapılan narkotik operasyonunda, üç kişi peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda H.Y., M.Y. ve A.C.T., isimli şahıslar gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları aramada ise 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından adliyeye sevk edilen şahısların üçü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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