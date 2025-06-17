Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta 2 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri denetimlerde bir başarıya daha imza attı. Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan B.K., M.K., M.Ö., D.K. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından B.K., M.Ö. ve D.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR