Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda şüphe üzerine bir aracı durdurarak aramam yaptı. Aramada

20 gram uyuşturucu madde ile 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayın ardından İ.E., İ.A. ve G.N.D., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR