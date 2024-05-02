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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri takibe aldıkları bir araçta değişik türlerde uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri takibe aldıkları bir araçta değişik türlerde uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araçla uyuşturucu taşındığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Söz konusu aracı Emirdağ ilçesinde durduran ekipler yaptıkları aramada 20 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından A.A., A.S.K. ve R.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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