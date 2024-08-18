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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 200 İçimlik Peceteye Emdirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satıcılarına ait 3 bin 200 içimlik peceteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda ayrıca metamfetamin, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde kullanma aparatı da bulundu.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 200 içimlik peceteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler M.S., O.Ç., R.K., A.U. ve E.Y. isimli şahısların uyuşturucu kullanıp aynı zamanda sattıklarını belirledi. Şahısların kullandığı aracı takibe alan ekipler ardından durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada 3 bin 200 içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 2 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma 3-sayfa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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