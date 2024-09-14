Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 215 Gram Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Yeşilyurt köyünde K.G. ve S.G. isimli şahısların ikametinde 215 gram esrar maddesi ele geçirildi. K.G. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 215 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde ikamet eden K.G. ve S.G. isimli şahısların ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler adli makamlardan alınan arama kararına istinaden narkotik tespit köpeği ile birlikte şüpheli şahısların ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 215 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler, K.G. isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Yeşilyurt Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık Hukuk

Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi

 Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi

 Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?
Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı

Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title