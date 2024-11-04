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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 212 Gram Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 212 Gram Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da polis, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 212 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 212 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 212 gr uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili M.C., isimli bir şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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