Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 503 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları F.N.K. ve F.B.Ö. isimli şahısların ev ve işyerlerine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan ekipler 503 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR