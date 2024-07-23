Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 18 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, ilçede 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 17 fişek, 34 gram bonzai, 3,5 gram kenevir tohumu, 29 gram Hint keneviri, 12 metamfetamin uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi. Aramalarda ayrıca onaylanmamış çok sayıda muhtelif cinsel güç arttırıcı ürünler ile 5 bin 800 satışa hazır kaçak sigara da bulundu.

Operasyon sonrası gözaltına alınan 18 şüpheliden hakkında 'hırsızlık' suçundan hapis cezası bulunan H.H.P. ile R.Ç. tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR