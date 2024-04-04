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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 2 şahıs şehir dışından getirdikleri uyuşturucuyu satamadan jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.K ve A.A. isimli şahısların, çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeyi kent merkezinde satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların kullandığı aracı takibe alan ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 56 adet uyuşturucu hap, 16 gram metamfetamin ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay sonrası şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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