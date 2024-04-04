Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 2 şahıs şehir dışından getirdikleri uyuşturucuyu satamadan jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.K ve A.A. isimli şahısların, çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeyi kent merkezinde satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların kullandığı aracı takibe alan ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 56 adet uyuşturucu hap, 16 gram metamfetamin ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay sonrası şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR