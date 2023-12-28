Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 2 kişi yakalanırken şahıslarla birlikte değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan T.K.A., yakalanarak cezaevine teslim edildi. 2 yıl hapis cezası ile aranan K.D., isimli şahısta gözaltına alınırken şüphelinin yapılan ev aramasında ise 13 adet Sentetik ecza maddesi,

2,26 gram metamfetamin ve 3 adet peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Olayın ardından yakalanan şahsın cezaevine teslim edileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR