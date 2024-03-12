Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 12,27 gram uyuşturucu madde, 12 adet uyuşturucu hap ve 2 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan R.Ç. ve Y.Ç., isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu hakkında adli işlem yapılırken, N.K. ve İ.Z., ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR