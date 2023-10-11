Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilogram Esrar ve 12 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şahsın evinde yapılan aramada 2 kilograma yakın esrar ile ekili vaziyette 12 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da bir şahsın evine jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu baskınında 2 kilograma yakın esrar ile ekili vaziyette 12 kök kenevir ele geçirildi.

Olay, Bolvadin ilçesi Hamidiye köyünde yaşandı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ç.B. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 1920 gram esrar, 12 kök kenevir ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR