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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda değişik türde uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde operasyon yapıldı. Operasyonda D.Y. ve B.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 32 adet uyuşturucu madde, 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 0,70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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