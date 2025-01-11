Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 73 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, H.C. ve A.A. isimli 2 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirile uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ekipler 73 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda H.C. ve A.A. isimli şahıslarda gözaltına alındı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa