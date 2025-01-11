Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirile uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ekipler 73 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda H.C. ve A.A. isimli şahıslarda gözaltına alındı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR