Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 8 gram uyuşturucu madde ve 37 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından K.G. ve H.K. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, H.K. ve O.B.K. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR