Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta 39,16 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde denetim yapıldı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta aramam yapan ekipler 39,16 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.Ş. ve İ.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR