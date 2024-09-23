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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Afyonkarahisar'da yapılan Narkotik denetiminde durdurulan bir araçta 39,16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta 39,16 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde denetim yapıldı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta aramam yapan ekipler 39,16 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.Ş. ve İ.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik

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