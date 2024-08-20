Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alınırken, olayda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri V.D. ve B.U.'nun evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaştı. Ardından eve operasyon düzenleyen ekipler arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 kök kenevir bitkisi, 4 gram esrar, 1 gram mariana diye adlandırılan esrar türevi uyuşturucu madde, 2 adet extacy hap, 6 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 9 adet tabanca mermisi ele geçirdi.

Olayla ilgili V.D. ve B.U. isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR