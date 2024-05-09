Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 7,94 gram uyuşturucu, 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve 1 adet sentetik maddesi ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan R.S. ve M.D., isimli şahıslar gözaltına alınırken, M.D., isimli şahsın işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR