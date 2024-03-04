Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta 1.32 gram uyuşturucu madde, 16 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiple şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 1.32 gram uyuşturucu madde, 16 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgisi olan F.G. ile Z.A.G. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR