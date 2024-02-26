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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada hassas terazi ve 50,62 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada hassas terazi ve 50,62 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 50,62 gram uyuşturucu madde, bir adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayın ardından İ.D. ve G.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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