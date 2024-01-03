Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 20,08 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 20,08 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından Y.U. ve İ.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisiye Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title