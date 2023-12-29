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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1257 Hap Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve yapılan uyuşturucu baskınında 2 kişi gözaltına alınırken, olayda 1257 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve yapılan uyuşturucu baskınında 2 kişi gözaltına alınırken, olayda 1257 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada mahalledeki bir eve baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramada 1257 adet uyuşturucu hap da ele geçirilirken, B.O., isimli şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan, A.E., isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Polisiye Uyuşturucu Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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