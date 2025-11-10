Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 987 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 bin 987 uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan bir adreste yapılan aramada 2 bin 987 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan S.A., isimli şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR