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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 772 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 772 Hap Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 772 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. isimli bir şahıs gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 772 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonun kent merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda 2 bin 772 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili M.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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