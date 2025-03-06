Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 772 Hap Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 772 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. isimli bir şahıs gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 772 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonun kent merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda 2 bin 772 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili M.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR