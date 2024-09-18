Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 182.8 Gram Skunk Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri yaptıkları operasyonda 182.8 gram skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüpheli bir şahsı takibe aldı. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ve aracında aramam yapan ekipler 182.8 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR