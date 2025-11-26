Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada yaklaşık 17 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, alınan bir ihbar değerlendiren jandarma ekipleri takibe aldıkları bir otomobili karayolunda durdurdu. Dron destekli yapılan operasyonda durdurulan aracın bagajında 2 valiz içerisinde 35 adet poşet içerisine konulmuş 16 kilo 903 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından jandarma tarafından araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR