Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin Hap ve 50 Bin TL Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Kışlacık köyünde jandarma tarafından yapılan baskında 15 bin 174 adet uyuşturucu hap ve suç gelirine olduğu değerlendirilen 50 bin 100 TL para ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Kışlacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri köydeki bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 15 bin 174 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin 100 TL para ve ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi. Operasyonda bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
