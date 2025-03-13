Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 147,5 Gram Elde Edildi
Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 147,5 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, İ.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
Afyonkarahisar'da 147,5 gram uyuşturucu ile yakalanan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda İ.Ç., isimli şahsı takibe aldı. Ardından şahsın adresine baskın düzenleyen ekipler 147,5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa