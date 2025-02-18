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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 140 Gram Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 140 Gram Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da polisin yol uygulaması sırasında durdurduğu SUV otomobilde yapılan aramada 140 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polisin şüphe üzerine durdurarak emniyete götürüp arama yaptığı otomobilin sigorta kutusunda 140 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent girişinde yol uygulaması yapan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler durumundan şüphelendikleri bir SUV aracı durdurdu. Ardından araçta bulunan şahısların şüpheli hareketlerde bulunduklarını fark eden ekipleri aracı emniyete götürerek arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeklerinde kullandığı aramada aracın sigorta kutusunda 140 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan C.K. ve O.K., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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