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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, şüpheli kişilerin aracında ve ikametlerinde yapılan operasyonda 12 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve sentetik kannobinoid maddeleri ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda değişik türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri F.K., M.P. ve E.Y. isimli şahısların araçla Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde satacakları yönündeki ihbarı değerlendirdi. Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Kavşağında şüpheli şahısların kullandığı araç jandarma ekiplerince durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların aracında ve ikametlerinde narkotik köpek unsuru ile birlikte yapılan arama sonucunda; 12 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 64 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet uyuşturucu kesme aparatı (makas), 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu, 34 gr kenevir tohumu ele geçirildi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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