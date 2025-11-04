Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo 500 Gram Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri düzenledikleri operasyonda otomobili arka kapısının döşemesinin içerisine zulalanmış 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon şart merkezinde gerçekleştirildi. Kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan şahısların şüpheli hareketlerinden kuşkulanan ekipler kaçın altında eğitim ve narkotik köpekleri ile otomobilde arama yaptı. Aramada köpeklerin tepki verdiği aracın arka kapısının döşemesini söken ekipler poşetler içerisinde zulalanmış halde uyuşturucu madde ile geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun 11 kilo 500 gram olduğu öğrenildi.

Olayın olayın ardından araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan A.Ö., işlemler sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR