Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

4 katlı binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Otel sahibi, itfaiye raporuna rağmen 'Boşa para harcamayalım' demiş

Otelin sahibi itfaiye raporuna rağmen bakın ne demiş
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Esrar ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Esrar ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişinin evine düzenlediği baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsın adresine baskın düzenleyen jandarma ekipleri değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.T. isimli şahsın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde uyuşturucu satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen şahıslar şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 10 gram esrar, 20 içimlik bonzai emdirilmiş peçete, 1 gram metamfetamin, 1 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyon sonrası şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
img

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı
img

Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Türkiye'de tüm ödeme sistemleri değişiyor

Türkiye'de tüm ödeme sistemleri değişiyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.