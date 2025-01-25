Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Esrar ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişinin evine düzenlediği baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsın adresine baskın düzenleyen jandarma ekipleri değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.T. isimli şahsın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde uyuşturucu satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen şahıslar şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 10 gram esrar, 20 içimlik bonzai emdirilmiş peçete, 1 gram metamfetamin, 1 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyon sonrası şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR