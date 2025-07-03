Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 126 Gram Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 126 Gram Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, bir zehir tacirinin kullandığı araçta 1 kilo 126 gram uyuşturucu madde bulundu. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu İ.J. gözaltına alınarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda zehir tacirinin kullandığı aracın kapı döşemesinin arkasına zulalanmış 1 kilo 126 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İ.J., isimli yabancı uyruklu şahsın kullandığı hafif ticari aracı takibe aldı. Ardından aracı durduran ekipler eğitimli narkotik köpekleri ile araçta arama yaptı. Aramada köpek aracın kapı döşemesine tepki verince polis ekipleri döşemeyi söktü. Ekipler söktükleri kapı döşemesinin arkasında 1 kilo 126 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan İ.J., işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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